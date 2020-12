Close

¡Dayanara Torres pone las redes a salivar con su receta más sabrosa y original! Rica, sencilla y perfecta para estas Navidades. La modelo, actriz y conductora compartió su particular receta de ensalada de papas ¡y la boca se hizo agua! Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay alguien que tiene sabor, esa es Dayanara Torres. Y no solo en la pista de baile, donde ha demostrado tener candela, sino también en la cocina. La exMiss Universo se ha puesto manos a la obra y, una vez más, ha vuelto a deslumbrar con una receta sencilla pero exquisita, ideal para estos días de fiesta que se avecinan. Se trata de la ensalada de papas, eso sí, no cualquiera, sino la suya, la que heredó de su "reina madre" y a la que añade unos ingredientes sorpresa que le dan un sabor único y muy especial. En este detallado tutorial, en el que además de los ingredientes de comida ha añadido un buen puñado de risas y sentido del humor, explica el paso a paso para que puedan hacerla en casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes de comenzar... REPITO: ¡es mi receta! Como a mí me gusta y como la hace mi reina madre", apuntó para quienes se atrevan a criticarla. El resultado final hizo la boca agua sus seguidores que le aplaudieron por su originalidad, igual que ocurrió hace días con la receta del Coquito. Este es uno de los exquisitos platos que Dayanara ha compartido y al que seguro seguirán más propuestas. Así que, atentos porque la cosa promete y el estómago lo agradecerá. ¡BRAVO!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Dayanara Torres pone las redes a salivar con su receta más sabrosa y original!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.