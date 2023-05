Celebra el Cinco de Mayo con estos deliciosos y auténticos cócteles tequileros Margaritas, banderitas, refreshers de pepino y más ¡aquí hay todo tipo de cócteles para preparar en casa y brindar por las fiestas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Feliz Cinco de Mayo! En este día los mexicanos en Estados Unidos celebran su herencia cultural y millones de personas se unen a las celebraciones para compartir los platillos y bebidas de este país. La tierra de los mariachis nos ha heredado el tequila, bebida hecha a base de agave, principalmente en el estado de Jalisco, que es la base de cócteles como las margaritas, las palomas y los clásicos shots. ¡Pero con tequila se pueden preparar muchas más bebidas! Aquí compartimos unas recetas deliciosas que dejarán a tus invitados felices en este Cinco de Mayo y en cualquier otra ocasión especial. ¡Salud! La Bandera Tequila Cazadores La Bandera Credit: Cortesía Tequila Cazadores Ingredientes: 1 oz Tequila Cazadores Reposado (o similar) 1 oz Sangrita 1 oz Fresh Lime Juice Para la Sangrita: 2 oz Spicy Bloody Mary Mix 1/4 oz Jugo de naranja Método: En tres vasitos estilo 'caballito' colocar tequila Cazadores, jugo de limón verde y sangrita (cada bebida en cada vaso). Para preparar la Sangrita: Añadir los ingredientes y agitar bien en una coctelera. Colar y servir. Margarita Perfecta Margarita clásica Credit: Cortesía Tequila Patrón Ingredientes: 1.5 oz PATRÓN Silver (o similar) 1 oz Citrónge Orange Liqueur .75 oz jugo de limón verde recién exprimido .25 oz Simple syrup Rodaja de limón para adornar Sal kosher para escarchar los vasos (opcional) Método: En una coctelera combinar todos los ingredientes sobre hielo frescoy agitar bien. Colar y servir sobre hielo fresco en un vaso y adornar con el limón. Escarchar el borde del vaso previamente, si así se prefiere. Refresher de pepino La Adelita tequila Credit: Cortesía La Adelita tequila Ingredientes: 4 oz La Adelita Tequila Blanco (o similar) 1 pepino pelado y machacado 2 oz miel de agave 2 oz agua carbonatada Hojas de menta fresca Método: En una coctelera combinar los ingredientes líquidos con hielo y agitar bien. Vaciar la mezcla en un vaso con hielo fresco y añadir un chorrito de agua mineral. Adornar con la menta y el pepino molido. Margarita Spicy con Tajín® camarena margarita Credit: Cortesía Tequila Camarena SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes 2 oz. tequila Camarena® Silver (o similar) 0.5 oz. Triple Sec 0.75 oz. Néctar de agave 0.75 oz. Jugo de limón Chile en polvo Tajín® Rodaja de limón Método: En una coctelera colocar los ingredientes con hielo y agitar vigorosamente. Colar en un vaso lleno de hielo escarchado con el chile Tajín® y decorar con una rodaja de limón. Margarita picante creada por Luis Lopez, embajador en la Costa Oeste de Tequila Milagro Tequila Miagro Credit: Tequila Milagro Ingredientes: 2 partes Milagro Silver 1 parte jugo de limón fresco ¾ part miel de agave ¼ salda Tabasco (o similar) 3 rebanadas de pepino fresco Método: Colocar todos los ingredientes en un vaso con hielo fresco y agitar. Añadir tres chorritos de salsa picante y adornar con el pepino.

