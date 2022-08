El chef Yisus te enseña a preparar unos tacos de bistec con salsa de tomatillo y cebollas en escabeche En exclusiva el chef de Despierta America (Univision) comparte valiosos tips para cocinar un rico asado y su receta de deliciosos tacos ¡con todo y salsa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los meses del verano —y en muchos lugares del país, también los del otoño— son perfectos para cocinar al aire libre disfrutando del buen clima. Las parrilladas y asados son perfectas también para compartir con la familia y amigos. Es algo que el chef Yisus, una de las populares estrellas de Despierta America (Univision), atesora. Justo en ocasión de su asociación con la marca de aceite de maíz Mazola, el chef comparte en exclusiva sus tips para cocinar a la parrilla, sus razones para preferir el uso del aceite de maíz y su receta de tacos de bistec con salsa de tomatillo y cebollas en escabeche. Chef Yisus Cortesía Mazola Credit: Cortesía Mazola Ingredientes:

1-½ libras de filete de flanco

Sal y pimienta molida

4 dientes de ajo picados

½ taza de cilantro fresco picado

1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de comino molido

⅓ taza de aceite de maíz Mazola® o similar

2 cucharadas de vinagre blanco

2 limas

½ naranja

10 tortillas de maíz blancas, calentadas

1 aguacate

Pico de gallo Instrucciones Para los tacos: Sazonar la carne por ambos lados con sal y pimienta. En un tazón, revolver los ingredientes del marinado. Colocar la carne en un tazón o en una bolsa plástica resellable y dejar marinar. Cubrir y refrigerar, permitiendo que la carne se marine por 2–5 horas. Sacar la carne del refrigerador 20 minutos antes de asar. Calentar la parrilla a fuego alto y saque el filete de la bolsa, permitiendo que el exceso de adobo gotee. Colocar la carne en parrilla y cocine por unos 3–5 minutos por lado, o hasta la temperatura deseada. Transferir la carne a una tabla de cortar, cubrir con papel de aluminio, y dejar reposar por 5 minutos. Cortar la carne contra el grano, en tiras muy, muy finas. Calentar las tortillas de maíz en una sartén seco y caliente. Cubrir con la carne, pico de gallo, aguacate en rodajas y salsa picante si lo desea. Para preparar la salsa de Tomatillo: Precalentar la parilla a alta temperatura. Quitar las cáscaras de los tomatillos y enjuagar bien. Cortar los tomatillos por la mitad y colóquelos en la parrilla durante unos 5–7 minutos para ennegrecer ligeramente las pieles de los tomatillos. Colocar los tomatillos cocidos, el jugo de lima, las cebollas, el ajo, el cilantro, chile pimientos, e aceite de maíz Mazola® en una licuadora o procesador y pulse hasta que todos los ingredientes estén finamente picados y mezclados. Sazonar con sal al gusto. Refrigerar en la nevera. Sirva como aderezo para los tacos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El chef Yisus te enseña a preparar unos tacos de bistec con salsa de tomatillo y cebollas en escabeche

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.