El chef Yisus comparte su receta de picadillo de pollo, ¡deliciosa! En exclusiva comparte los pasos para preparar este plato y explica el motivo personal por el cual quiere inculcar buenos hábitos alimenticios en sus familia. Septiembre es el Mes de la educación sobre el colesterol. Es un tema que junto con la salud del corazón es algo que concierne a la población hispana pues ya sea por cuestiones hereditarias o de estilo de vida se presentan cada vez más problemas de colesterol y corazón en nuestra comunidad. Esto es algo que sabe de sobra el chef Yisus, popular figura de Despierta America (Univision), cuya fallecida madre desafortunadamente padeció de este tipo de problemas de salud. "Por eso es que yo lo tomo tan en serio de un tiempo para acá", revela en exclusiva a People en Español. "Mi mamá fue diagnosticada con cáncer, pero realmente antes de eso sufrió mucho del corazón de lo que fue la tensión el colesterol", explica sobre la terrible noticia recibida en 2017 por el diagnóstico de su madre, doña Gloria Sánchez, quien falleció en el 2021. "Siento que en parte eso en parte fue por la alimentación que ella llevó no fue quizás tan consciente como la que yo llevo hoy en día y que quisiera inculcarle a mis hijas", explica sobre lo que esta penosa experiencia le dejó. "Este tema del corazón, de concientizar y de tratar de poner nuestro esfuerzo en alimentarnos mejor es algo que hago a diario". Hicimos nuestro mayor esfuerzo por cambiar nuestra rutina y esa dieta sobre todo para apoyarla a ella lo más posible Chef Yisus, sobre sus esfuerzos para apoyar a su madre tras sus problemas de salud. "Ese mito de que la comida latina es siempre grasosa y no siempre saludable hay que borrarlo", finaliza el también autor de varios libros quien comparte aquí una deliciosa receta como ejemplo. "Tenemos hoy en día posibilidades infinitas de hacer comida muy sana". Chef yisus Credit: Cortesía Maíz Mazola® ¡Mira aquí la receta del chef yisus! Picadillo de pollo Ingredientes: 1 cucharada de Aceite de Maíz Mazola® o similar 1 cebolla mediana, finamente picada 1 pimiento verde, finamente picado 2 dientes de ajo, picados 1 libra de pollo molido ¼ taza de puré de tomate ¼ taza de aceitunas verdes rebanadas 1 taza de cilantro 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de orégano seco Sal y pimienta al gusto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Método: En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio.Añade las cebollas picadas y el pimiento verde a la sartén. Saltéalos durante unos minutos hasta que se ablanden y se vuelvan ligeramente translúcidos. Agrega el ajo picado y cocina por otro minuto hasta que el ajo desprenda olor.Añade el pollo molido a la sartén, separándolo con una espátula. Cocina el pollo hasta que esté completamente dorado y cocido, y revuelve todo.Une vez que el pollo esté cocido, agrega puré de tomate, comino molido, orégano seco, sal y pimienta. Ajusta los condimentos a tu preferencia de sabor. Baja el fuego a medio-bajo, cubre la sartén y deja que el picadillo hierva a fuego lento durante unos 10–15 minutos. Esto permitirá que los sabores se fusionen. Mientras el picadillo está a fuego lento, puedes preparar tu arroz blanco. Sirve el picadillo caliente sobre el arroz blanco cocido.Opcionalmente, puedes adornar con aceitunas verdes en rodajas y cilantro fresco.

