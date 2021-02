Close

El Chef James dona comida a desamparados. "Cuando uno da, recibe una sonrisa a cambio" Entérate de cómo el Chef James está cambiando las vidas de personas desamparadas. Mira el conmovedor video. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Chef James está donando su deliciosa comida a personas desamparadas. James Tahhan comenzó la iniciativa #ElPoderdelaComida para brindar alimentos a personas sin hogar en Estados Unidos. Todo nació de sus ganas de ayudar. "Fue una inspiración. Me paré del sofá, vi la nevera y me puse manos a la obra. Ese domingo llamé a mi equipo de trabajo, preparamos la comida en el patio de mi casa y salimos a repartirla", cuenta. Tras darse a conocer durante una década cocinando en televisión, el chef venezolano fundó su academia de cocina FoodieEscuela. Además es autor del libro de recetas Cocina en casa con Chef James. Devolver a la comunidad es algo que hace de corazón, asegura. "No lo hacemos para llevarnos crédito o que digan que somos buenas personas. Lo hacemos para motivar a otros a poner un granito de arena y ayudar a otras personas necesitadas", dice Tahhan. El maestro culinario, de 31 años, quiere motivar a otras personas a sumarse a este esfuerzo para erradicar el hambre. Las personas, empresarios y activistas que quieran participar en #ElPoderdelaComida pueden visitar su página web. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Courtesy of Chef James Chef James compartió un video en YouTube hablando de su nueva misión de ayuda. "Hay gente que vive con muchas dificultades en su día a día", reconoce Chef James. "Podemos contribuir a cambiarle el día a las personas que lo pasan mal. Cuando uno da, recibe una sonrisa a cambio y se siente bien con uno mismo por haber podido impactar positivamente la vida de alguien. Es el poder de la comida para transformar un día oscuro".

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Chef James dona comida a desamparados. "Cuando uno da, recibe una sonrisa a cambio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.