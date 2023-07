La chef Ingrid Hoffmann comparte su receta para preparar una chelada picante con piña Mira cómo preparar esta popular bebida a base de cerveza y con el toque picante del chile Tajín, ¡deliciosa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Ingrid Hoffman Credit: Cortesía El 12 de julio se celebra el Día Nacional de la Michelada. La popular bebida mexicana se prepara con cerveza y chile picante en diferentes formas: ya sea líquido, en polvo o molido en la bebida misma. Algunos le agregan limón, mango o hasta azúcar. Michelada vs. Chelada Una michelada es una bebida mexicana popular a base de cerveza. El cóctel tiene una receta básica de cerveza, jugo de lima, salsa picante, jugo de tomate, salsa Worcestershire y sal, y la combinación única de sabores y especias, y se sirve mejor en un vaso frío con un toque final de sal alrededor del borde. Para celebrar como se debe la chef Ingrid Hoffmann comparte aquí su receta para preparar una Tajín Spicy Piña Chelada que lleva lima, sal y trocitos de piña, ¡tienes que probarla! chelada Chef Ingrid Hoffman Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ingredientes: Jarabe de azúcar o simple syrup con Tajín® (o similar) ¼ de taza de azúcar ½ taza de agua 1 cucharada de chile Tajín® Clásico (o similar) más extra para escarchar los vasos Para la limonada de piña: 1 taza de jugo de piña Jugo de 2 limones 1 taza de agua 2 latas (25 onzas) de cerveza Bud Light Chelada Tajín® Chile Limón, fría Tajín® Clásico, para servir (o similar) (opcional) Trozos de piña, rodajas de limón y chiles fresno para decorar 4 vasos de cerveza tipo pilsner de 16 oz Método: En una cacerola pequeña, a fuego medio-alto, agregue el azúcar, el agua y Tajín®. Mezclar bien y llevar a hervor. Reduzca el fuego y deje hervir a fuego lento hasta que el azúcar se disuelva por completo. Ponga a un lado a enfriar. Puede mantener el sirope simple restante refrigerada hasta por 2 semanas para aderezar con sus frutas o para endulzar otras bebidas. Para la limonada de piña, mezcle el jugo de piña, el jugo de limón y el agua. Agrega de 1 a 2 cucharadas de la miel simple de Tajín® enfriada. Mezcle bien y refrigere hasta que esté listo para servir. Para servir: coloque un trozo de piña, chile y una rodaja de limón en un palillo de cóctel de 3 pulgadas. Repita hasta que tenga cuatro. Para escarchar los vasos: 4 cdas. de sazonador Tajín® Clásico. 4 cdas. de Tajín® Mild Hot Sauce Método: Primero sumerge el borde del vaso con Tajín® Mild Hot Sauce y luego escarcha con Tajín® Clásico. A cada vaso, agregue 4 onzas de limonada de piña y complete con 8 onzas de cerveza. Si lo usa, agregue unas gotas de Tajín® Mild Hot Sauce y mezcle. Adorne cada uno con un pico de cóctel. Servir.

