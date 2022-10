Cenas perfectas para acompañar con vino tinto Para una cena perfecta se deben tener dos cosas: buena compañía y una rica copa de vino… y si es tinto mejor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Y aunque el vino es uno de los mejores acompañantes para cualquier comida, también es importante conocer el tipo de maridaje que deseas, para que así disfrutes de los sabores al máximo, tanto de la comida como del vino. Por ello, aquí te dejamos algunas recomendaciones de platillos que van perfectos con los vinos tintos más populares del mercado. ¡Salud! Copas de vino Copas de vino | Credit: Getty Images Tabla de jamón ibérico, aceitunas y quesos El platillo español por excelencia tiene un punto de perfección añadido cuando se disfruta con un rico Malbec o un Cabernet Sauvignon. Los quesos grasos y el embutido emparejan perfecto con los vinos astringentes y a cada bocado podrás disfrutar de la armoniosa combinación entre notas frutales del Malbec o los taninos del Cabernet Sauvignon, según tu elección. Cortes de carne Un buen corte de carne como el rib eye o arrachera encuentran su pareja ideal al sabor de los tintos más potentes y con cuerpo. Destapa un rico Cabernet Sauvignon para que saborees al máximo la suavidad y jugosidad de tu corte. Pastas Para maridar perfectamente una pasta con un vino tinto es deseable que ésta contenga carne tal como la boloñesa o carbonara, pero recuerda también que si la salsa de tu pasta es oscura irá perfectamente bien con un tinto. Disfruta dichos platillos con un tinto joven tal como el Tempranillo, frutado y simple. O bien, elige un Pinot Noir para complementar con esas notas a frutos rojos. Raclette Aunque este platillo tradicional suizo usualmente se recomienda con vinos blancos, también puede disfrutarse al sabor de un Shiraz o Cabernet Sauvignon. Esta combinación realza el intenso sabor del queso, así como el gusto al paladar de las carnes frías y papas. Carnes blancas Mientras que el pollo combina idealmente con tintos de uva Merlot y Malbec, la carne de pato puedes encuentra un maridaje de mayor intensidad con Cabernet Sauvignon, Shiraz y Tempranillo.

