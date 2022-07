Cazuela de mariscos y tostadas de costilla de res estilo colombiano del chef Norberto Jaramillo El chef del restaurante La cocina international de St. Augustine, FL, comparte estas dos deliciosas recetas ¡pruébalas en casa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chef Norberto Jaramillo Credit: Chef Norberto Jaramillo/ La cocina international restaurant/ St. Augustine Fl. Aunque muchos no lo saben, la ciudad de San Agustín al norte de Florida, es el asentamiento europeo continuamente habitado más antiguo del país, es incluso más antiguo que la colonial Williamsburg, en Virginia. La bella ciudad colonial fue fundada por españoles en 1565 y además de contar con hermosas playas, unos 60 lugares sitios históricos y atracciones. Entre ellos destacan sus deliciosos restaurantes. Entre ellos figura La Cocina International Restaurant que comanda el chef colombiano Norberto Jaramillo. El chef Jaramillo fusiona lo mejor de la gastronomía colombiana con los productos frescos de mercados y granjas locales del norte de Florida. Y para quienees aún no han visitado dicho establecimiento, aquí el chef comparte dos deliciosas recetas que puedes probar en casa. ¡Provecho! Tostadas de Costilla de Res Chef Norberto Jaramillo tostadas con costillas de res Credit: Cortesía: La cocina international restaurant/ St. Augustine Fl. TIEMPO DE PREPARACION 1.5 HORAS TIEMPO TOTAL DE COCCION 8-10 HORAS INGREDIENTES: Costillas:

2 lb costillas de res sin hueso

2 cucharadas de sal

1 cucharada de coriander

1 cucharada de semillas de hinojo

1 cucharada de pimienta negra

3 cucharadas de aceite de oliva

3 tazas de vino tinto

2 tazas de apio, cortado en rebanadas

1 taza de cebolla , picada gruesa

3 dientes de ajo grandes, picados

1 lb tomate picado en cubos

2 hojas de laurel Mermelada:

1/2 taza de cebolla en brunoise

1 cucharadas de aceite de oliva

1 pisca de sal

1/2 taza de vino tinto

1/2 taza de azúcar

1/2 cucharadita de fécula de maiz

2 cucharadas de agua Tostones:

2 platanos verdes

sal y pimienta al gusto

Nido de puerros

2 tazaas de aceite para freir

1 rama de puerros finamente cortados

sal al gusto

2 ramas de cilantro fresco Instrucciones: COSTILLAS Sazone las costillas con sal, coriander, semillas de hinojo y pimienta En una sartén, dore las costillas a temperatura alta, aproximadamente 3 minutos por cada lado. Transfiera a un contenedor metálico para cocción lenta horneable. Cubra con los vegetales, y tres tazas de vino tinto Combine el resto de los ingredientes y vierta la mezcla sobre las costillas y los vegetales. Cubra la olla con la tapa, o papel aluminio y cocine a temperatura alta (HIGH) durante 5 a 6 horas o a temperatura baja (LOW) durante 6 a 8 horas, hasta que la carne esté tierna. Retire la hoja de laurel antes de servir. Desmechar la carne, y mezclar con la mermelada a fuego lento MERMELADA Sazone las costillas con sal, coriander, semillas de hinojo y pimienta En una sartén, dore las costillas a temperatura alta, aproximadamente 3 minutos por cada lado. Transfiera a un contenedor metalico para coccion lenta horneable. Cubra con los vegetales, y tres tazas de vino tinto Combine el resto de los ingredientes y vierta la mezcla sobre las costillas y los vegetales. Cubra la olla con la tapa, o papel aluminio y cocine a temperatura alta (HIGH) durante 5 a 6 horas o a temperatura baja (LOW) durante 6 a 8 horas, hasta que la carne esté tierna. Retire la hoja de laurel antes de servir. Desmechar la carne, y mezclar con la mermelada a fuego lento NIDO DE PUERROS En una olla a fuego alto llevar 3 tazas de agua a una temperatura de 140 grados, cortar los puerros en finas julianas y sumergir en el agua caliente, dejarlos reposar sumergidos por 5 minutos, escurrir el agua y freirlos en una olla profunda hasta que esten dorados y crujientes, sazonar con sal al gusto. TOSTONES Pelar los plátanos verdes y se cortan en rodajas; luego se fríen las rodajas, se aplastan y se vuelven a freír. Luego se dejan escurrir sobre una toalla de papel, se espolvorean con sal y se sirven bien calientes. EMPLATAR Posicionar los tostones en linea y cubrir cada uno con dos cucharadas de la mezcla de carne desmechada, decorar con un nido de puerro y cilantro fresco, y a disfrutar. CAZUELA DE MARISCOS Chef Norberto Jaramillo cazuela de mariscos Credit: Cortesía: La cocina international restaurant/ St. Augustine Fl. PORCIONES 4 TIEMPO DE PREPARACION 1.5 HORAS TOTAL TIEMPO DE COCCION 2.5 HORAS INGREDIENTES: Para el Fumet 8 pocillos de agua

21 cola de langosta con carcasa

1 libra de cabeza de pescado blanco

1 cebolla cortada en 4

8 tomates roma

3 dientes de ajo

1 rama de tomillo

2 ramas de culantro

1 rama de apio

1 zanahoria partida en 4

2 cucharadas de aceite

24 oz de leche de coco

1 cucharada de sal Para el Arroz 2 taza de arroz jasmine

Media panela

8 oz de leche de coco

1 cucharada de aceite

2 taza de agua

media cucharada de sal Para Cazuela 1 libra de camarones

1 libra de mejillones

1 libra de almejas

8 oz de calamares en rodajas

250 gramos de alberja verde

1 cucharada de ajo picado

4 oz de vino blanco

media cucharada de sal

una cucharada de aceite

2 ramas de cilantro fresco INSTRUCCIONES: FUMET En una olla profunda poner el agua a hervir a fuego lento, Agregar la langosta, el peScado, y los vegetales. Agregar 2 cucharadas de aceite, leche de coco y media cucharada de sal Cocinar por 45 minutos a fuego lento Colar y retirar todo los ingredientes sólidos, reservar fumet para después ARROZ CON COCO En una olla mediana a fuego lento derretir panela Agregar leche de coco Reducir por 3 minutos Agregar agua, aceite, y sal Calentar hasta romper el hervor Agregar arroz Cocinar a fuego medio por 15 minutos Tapar y dejar reposar por 5 minutos más CAZUELA En una sartén grande saltear aceite y ajo por dos minutos. Agregar vino blanco y sal Dejar reducir un minuto Agregar mariscos y alberjas Saltear por 4 minutos Agregar 24 oz de fumet Reducir a fuego lento por 8 minutos EMPLATAR En platos hondos moldear arroz con coco en el centro de el plato, organizar los mariscos en torno a el arroz y decorar con cilantro fresco, con la opción de cubrir completamente con el fumet restante en la sartén o servir en recipiente adicional para que el invitado tenga la opción de usar el fumet a medida que va disfrutando su cazuela.

