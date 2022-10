Receta de causitas de pollo por Las Qoyas Qoyas NYC (que en lengua quechua significa reinas) nació en el 2019 como un servicio de catering, chef privado a domicilio y clases de cocina peruana en la ciudad de Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de que el impacto del Covid-19 ha sido desafiante para para la industria de la hospitalidad y eventos, este trío de emprendedoras peruanas ha decidido hacerle frente a la pandemia y se han reinventado para realizar su sueño de llevar la comida peruana a los paladares de los neoyorquinos ofreciendo un servicio muy novedoso: su ghost kitchen en Manhattan. Como cualquier restaurante, un ghost kitchen tiene todo lo necesario para la preparación de comidas de calidad, solo que no tiene un área de comedor, permitiendo así un costo más bajo y accesible. La Chef Magaly Ponce de Qoyas NYC, quiere compartir contigo unas recetas para disfrutar el sabor peruano. Receta de causitas Receta de causitas | Credit: Cortesía Las Qoyas Causitas de pollo Para 4 personas Ingredientes Para la masa de la causa 5 papas yukon o golden

2 cucharadas de pasta de ají amarillo

Sal al gusto

Pimienta blanca

4 limones

2 cucharadas de aceite regular Para el relleno 1 pecho de pollo

4 onzas mayonesa

1 aguacate

Arveja verde

Zanahoria Decoración ¼ pimiento rojo

Huevo duro picado en pequeños cuadrados

Aceituna

Perejil crespo Preparación Llevar el pollo a sancochar por 25 minutos, una vez esté listo se deja enfriar para posteriormente deshilachar. Llevar la papa por 25 minutos con agua y sal a sancochar hasta que esté blando. Una vez lista las papas, las pelamos y luego las aplastamos con un tenedor o aplastador de papas y las dejamos enfriar. Luego hacemos unimos la papa amarilla junto al ají amarillo, sal, pimienta, limón y 2 cucharadas de aceite regular y procedemos a amasar. Una vez la masa esté lista, pasamos al relleno. Para el relleno, el pollo deshilachado lo combinamos con mayonesa, sal, pimienta, arvejas y zanahorias y lo mezclamos. Finalmente, procedemos a servir en una fuente ponemos una primera capa de la masa de papas, nos aseguramos de que esté cubierto correctamente y luego le ponemos una segunda capa del relleno, luego le ponemos una tercera capa de aguacate cortados en gajos. Finalizamos con la última capa de papa, y encima le ponemos la decoración, mayonesa en rayitas, huevo, aceitunas, pimientos en cuadraditos, y perejil crespo.

