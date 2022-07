Receta de café helado con tequila Cool Quisqueya de Casa Dos Chicas Café Ana Ocansey-Jimenez y Oneida Franco te enseñan a preparar un café con un toque de tequila ¡que es perfecto para el verano! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casa Dos Chicas Cafe Cool Quisqueya Credit: Cortesía: Casa Dos Chicas Café El verano es la época perfecta para saborear todo tipo de bebidas heladas, incluso, el café. Y justo esta es la bebida que apasiona a Ana Ocansey-Jiménez y a Oneida Franco, quienes abandonaron su carrera en el mundo de las finanzas para fundar la marca Casa Dos Chicas Café, en 2021. Con la misión de empoderar a mujeres campesinas de América Latina adquiriendo granos de café de calidad y luchando contra la discriminación a los campesinos minoristas, el dúo se lanzó a asociarse con granjeros que operan cooperativas en la República Dominicana, México, Colombia y Perú. Las fundadoras de Casa Dos Chicas Café Ana Ocansey-Jiménez y a Oneida Franco: Casa Dos Chicas Café fundadoras Ana Ocansey-Jimenez y Oneida Franco Credit: Cortesía: Casa Dos Chicas Café Aquí Ana y Oneida comparten su deliciosa receta de café helado con tequila Quisqueya Cool, ¡que simplemente tienes que probar! Receta de café helado Cool Quisqueya Ingredientes:

Un shot doble de café tipo exprés Casa Dos Chicas Cafê Cibao (o similar)

1.5 oz. concentrado de vainilla

.75 oz tequila blanco Método:

Preparar el café en una olla para café tipo moka

Dejar que el café se enfríe una vez preparado

Servir en una coctelera de metal y añadir el tequila y la vainilla

Tapar y agitar bien mezclando todos los ingredientes

Servir sobre un cubo grande de café (opcional, de lo contrario usar cubos normales de hielo, pero no demasiados para no diluir el café)

