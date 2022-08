¿Quieres hacer bizcocho dominicano en casa? ¡la CEO de Angela's Bakery en Brooklyn te dice cómo! Rosángela 'Rose" Rosario de Angela's Bakeryen Brooklyn, lanza una mezcla lista para preparar en casa este delicioso postre y nos da sus tips para crearlo a la perfección ¡toma nota! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bizcocho Dominicano Credit: Cortesía de Angela's Bakery "Mi madre, Ángela, emigró de la República Dominicana y fundó Angela's Bakery en el 2003", explica Rosángela 'Rose" Rosario a People en Español sobre la historia de la popular pastelería ubicada en el condado de Brooklyn, en Nueva York. "A mi mamá siempre le encantó lo dulce y decidió tomar clases de repostería, ¡y se apasionó!". Los tradicionales bizcochos dominicanos, populares dentro y fuera de Quisqueya, se convirtieron en su especialidad "pero les daba su propio toque", asegura la CEO de esta institución culinaria. "Sus receta de bizcocho era tradicional pero elevada con ingredientes de calidad, es decir, la mejor mantequilla, huevos y piñas", puntualiza. "Mi mamá comenzó a vender rebanadas de pastel los domingos en la tienda que tenían mis padres", prosigue Rose. "Estaba justo frente a una iglesia [así que] los feligreses se dirigían a la 'bodega' a comprar bizcocho fresco dominicano de Angela's. ¡Los pasteles se convirtieron en un éxito y luego ya la gente empezó a pedir las piezas completas!" "Angela's Dominican Cake Mix (Bizcocho Dominicano) fue creada en respuesta a la enorme demanda de los clientes que querían preparar el pastel en sus casas", afirma la empresaria sobre el lanzamiento del producto que se puede obtener a través del sitio de Internet de Angela's Bakery. ¡Pero ojo! No cualquiera puede preparar el bizcocho dominicano sin seguir el consejo de los expertos. Aquí, Rose comparte tres valiosos tips para quienes quieran preparar este rico poster en casa, ¡síguelos a pie juntillas y suerte! Angela's Bakery Credit: Cortesía de Angela's Bakery SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNLos consejos de Rose para un bizcocho dominicano perfecto: -Para el jugo de piña del bizcocho se puede usar fresco o empacado y comprado en la tienda. Si eres alérgico a la piña, puedes substituir con jugo de naranja. -No mezcles demasiado si quieres conseguir la famosa textura esponjosa y ligerísima del bizcocho dominicano. -Deja que el betún del pastel (icing, en inglés) se enfríe completamente para conseguir un decorado perfecto

