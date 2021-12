Biscuit de pollo naranja con tocino Te enseñamos a preparar un delicioso biscuit de pollo naranja con tocino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orange Chicken Biscuit Credit: Cortesía Ingredientes: Original Orange Chicken de Panda Express 8 tocinos doble cortados en rodajas gruesas 1 ½ cucharada de azúcar morena 1 ½ cucharadita de hojuelas de chile rojo ½ cucharadita de polvo de cayena 1-2 pepinos persas 1 cucharadita de azúcar granulada 1 cucharadita de sal kosher 2 cucharadas de vinagre de arroz 1 paquete de biscuits refrigerados (8 porciones) 1 cucharada de leche ½ cucharadita de semillas de sésamo blancas y negras Rebanadas de queso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Preparación: En un tazón, agrega y mezcla la azúcar morena, las hojuelas de chile rojo y el polvo de cayena. Coloca los 8 tocinos en una bandeja para hornear y cúbrelos con la mezcla previa. Hornea los tocinos por 20 minutos en 350° F y cuando listos, deja a un lado. Corta los pepinos en rodajas de 1/8" y colocas en un tazón.Agrega la azúcar granulada, la sal kosher, y el vinagre de arroz a los pepinos y mezcla. Deja a un lado. Coloca los bizcochos en una bandeja para hornear, úntalos con leche y agrega las semillas de sésamo a la parte superior. Hornea los bizcochos de acuerdo con las instrucciones del paquete en el que vinieron. Una vez los bizcochos estén listos, córtalos por la mitad para crear las dos tajadas de pan del sándwich. Agrega el Original Orange Chicken, pepinos, tocino y una rebanada de queso en la mitad de cada bizcocho, para formar un sándwich. Hornea hasta que el queso se derrita, y ¡disfruta!

