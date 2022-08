¿Te gusta el tequila? ¡Mira estos 3 refrescantes cócteles perfectos para el verano! Si buscas un cóctel rápido, sabroso y refrescante para tus próximas festividades, ¡aquí los tienes! ¡No busques más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Verano es sinónimo de calor y diversión. Para crear un ambiente propicio en tu próxima fiesta con amigos en casa, en la piscina o en la playa, te presentamos 3 cócteles buenísimos con tequila que aportarán sabor a tu party. De hecho, la fiesta veraniega inició an La Gran Manzana en julio, donde la edición especial de tequila Hornitos fue presentada en una galería durante la exposición artística V!S!ONs_of WEENgave, del artista MADSTEEZ, quien para realizar su colorida obra se inspiró en su reciente viaje a los campos de cultivación en la ciudad Jalisco, México. MADSTEEZ Leonela Taveras y Sharlene Badia Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía de la marca Rodeados de arte o no, aquí les damos algunas recetas para que disfruten de este verano con un Tequila hornitos. ¡Ricura! Margarita clásica Margarita Credit: Getty Images 2 partes de Tequila Hornitos Reposado ¾ de sirope de agave ¾ de jugo de lima fresco Mezcla el tequila con el jugo de lima fresco y el sirope de agave en una coctelera con hielo. Agita bien y decora con una rodaja de lima. Si te gusta el picante, puedes agregar chile en polvo en los ingredientes. ¡Deliciosa! Pera del desierto Cocktail Credit: Getty Images / Zulfiska 2 partes de Tequila Hornitos Plata ¾ de saborizante de pera del desierto Monin ¼ de sirope de agave 1 parte de jugo de lima fresco Agrega todos los ingredientes a una coctelera y revuelve junto con el hielo. ¡Luego vierte en vasos y sirve! Puedes decorar con una rodaja de lima. Estamos seguros de que tus invitados estarán encantados con el color y el sabor de este trago. Paloma Morada Paloma Credit: Getty Images / kajakiki 1 ½ de Tequila Hornitos Plata ½ de jugo de lima fresco 4 partes de refresco de toronja La paloma es un popular cóctel mexicano y su sabor no es ni fuerte ni débil y es bastante fácil de preparar. ¿Cómo se prepara? Vierta el tequila, el jugo de limón y el jarabe (o azúcar). Mézclalos bien. Finalmente, agrega el jugo 100% de toronja, adorna con una rodaja de limón o toronja. ¡Salud!

