Receta de asopao de habichuelas En República Dominicana le llaman sancocho; en Puerto Rico asopao de habichuelas, y hasta sopa de frijoles en otros países de Latinoamerica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta es la versión que aprendí de mi abuela, y te aseguro que te va a encantar. Lo mejor es que puedes cocinarla con frijoles colorados o con gandules y con un aguacate (palta) picadito arriba, cilantro y unos tostoncitos. ¡Te vas a chupar los dedos porque es una delicia! Receta de asopao de habichuelas para cuatro personas 5 tazas de caldo de pollo natural 1 lata de frijoles colorados 1 libra de calabaza picadita en cuadrados pequeños (auyama) 1 taza de arroz grano mediano (cocido) 2 cucharadas de sofrito 3 dientes de ajo 2 oz. de jamón de cocinar (ahumado) 1 sobre de sazón con culantro y achiote 6 aceitunas (manzanillas o alcaparras) 1 cucharada de hojas de culantro 1/3 taza de cilantro fresco 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta a gusto 1 aguacate Receta de asopao con habichuelas Receta para preparar asopao con habichuelas | Credit: Getty Images Instrucciones: – En una olla honda, sofríe el jamón en el aceite de oliva a temperatura mediana alta por 2-3 minutos. – Luego agrega el sofrito, el ajo y el sazón y sofríe por unos 5 minutos. – Añade los frijoles (incluso con el agua) y espera hasta que hierva. – Entonces agrega el caldo de pollo, el culantro y la calabaza (auyama) ydeja cocinar todo a temperatura baja hasta que esta última esté cocida. – Luego añade el arroz, el cilantro y las aceitunas y deja cocinar por 15 minutos más. – Pon sal y pimienta a gusto. – Sirve y decora cada plato con un poco más de cilantro y pedacitos de aguacate. Si no tienes sofrito fresco o congelado sofríe 1 cebolla blanca, 1 pimiento Cubanelle y duplica la cantidad de ajo…pica todo bien pequeño y sofríe por 10 minutos a temperatura mediana.

