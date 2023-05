Arroz con pollo al estilo del restaurante Claudy's Kitchen, en Nueva York Este delicioso platillo clásico de la cocina hispana lleva el toque al estilo peruano de los creadores de este popular restaurante ubicado en El Bronx acreedora a la distinción Michelin Bib Gourmand. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 2 de junio dará inicio en Nueva York la primera fase de las Semanas de los restaurantes latinos (Latin Restaurant Weeks) que posteriormente visitará múltiples ciudades del país. A partir de dicha fecha y hasta noviembre 17 comenzará un "tour del sabor" para celebrar a algunos de los mejores restaurantes latinos que representan la gastronomía de nuestros países en Estados Unidos. Las cinco ciudades de la Latin Restaurant Weeks son:

Nueva York /junio 2-16

Houston, TX., / julio 7-21

Miami, FL., /septiembre 15-29

Chicago, IL. /octubre 6-20

Atlanta, GA./noviembre 3-17 Uno de los restaurantes participantes en esta celebración es el aclamado Claudy's Kitchen. Ubicado en El Bronx, NY., el establecimiento fundado por el matrimonio que conforman Richard y Claudia Berroa, se especializa en comida peruana y su flan es considerado por The New York Times como los mejores de la ciudad. ¡Prueba la receta de arroz con pollo de Claudy's Kitchen o acude al restaurante y pruébala durante la semana de los restaurantes latinos! Arroz con pollo claudy's kitchen Credit: Cortesía Arroz con Pollo Ingredientes: 2 tazas de hojas de cilantro fresco 1 pollo entero cortado en 8 piezas Sal gruesa o kosher salt y pimienta negra molida 1/2 taza de aceite vegetal dividido en dos porciones 1 media cebolla morada picada finamente 2 dientes de ajo picados 1 cucharadita de ají panca en pasta 1 cucharadita de chile/ ají amarillo en pasta 1/2 cucharadita de cominos en polvo 1/4 cucharadita de cúrcuma 1 taza de cerveza oscura 3 tazas de arroz de grano largo (tipo jasmín) lavado 3 1/2 tazas de caldo de pollo o agua 1/2 taza de alberjas, cocidas, pueden ser de lata 1 zanahoria grande picada 1/2 taza de maíz peruano (opcional) 1 taza de pimiento rojo Método: Moler el cilantro con un poco de agua para formar una pasta. Sazonar el pollo con sal y pimienta. Calentar dos cucharadas de aceite en una olla a fuego medio y dorar el pollo hasta que quedede buen color por ambos lados (aproximadamente 7 minutos). Remover de la olla y colocar en un plato aparte. En esa misma olla a fuego medio freír la cebolla, el ajo, los chiles o ajíes, los cominos y la cúrcuma durante aproximadamente 3 minutos. Añadir el cilantro molido y la media taza de cerveza. Mezclar bien. Dejar que todo se cueza bien pro 5-7 minutos o hasta que la cebolla haya acitronado. Añadir el pollo y sazonar con la sal y la pimienta. Dejar cocer durante unos 25 minutos o hasta que el termómetro en la carne del pollo marque 165 grados Fahrenheit. Sacar el pollo y poner en un plato. Añadir el arroz y el caldo de pollo o agua a la misma olla, así como las alberjas, las zanahorias y el maíz peruano (si se prefiere). agregar el resto de la cerveza. Mezclar todos los ingredientes bien y cubrir el arroz bien. Añadir el pimiento. Hervir y luego tapar dejando a fuego bajo para que todo se cueza y el agua se evapore, aproximadamente unos 20 minutos. Regresar el pollo a la olla sobre el arroz, incorporar bien, volver a tapar por unos minutos y servir caliente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Arroz con pollo al estilo del restaurante Claudy's Kitchen, en Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.