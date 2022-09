El cantante ADSO te enseña a preparar las clásicas arepas venezolanas ¡deliciosas! "No hay nada mejor que cocinar mientras escuchas música", asegura el cantante de trap quien comparte aquí su receta casera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de agosto cayó el el nuevo sencillo del cantante venezolano ADSO que lleva por título "TELO". El cantante de trap, que cuenta con más de 150 millones de reproducciones combinadas en plataformas de streaming, ha marcado tendencia con sus temas "Como si nada" y en TikTok con "Vámonos" al lado de Kiko El Crazy. Pero fuera de la música el venezolano tiene otra pasión: la cocina. Especialmente las deliciosas arepas venezolanas. ADSO Credit: Cortesía ¡Aquí nos cuenta sobre su pasión culinaria y explica porqué la música es como la cocina. ¿Quién prepara las arepas más ricas en tu casa? El mejor que hace las arepas en mi casa soy yo. Me gusta comer arepa todas las mañanas, es la comida que más me gusta del día, la que me da energía. Muchas veces también ceno una arepa, pero siempre la relleno con algo distinto. ¿Desde cuándo las comes? Como arepa desde pequeño, desde que tengo uso de razón se come arepa en mi casa y es por la misma tradición del venezolano. Se ha vuelto una costumbre para mí y algo que voy a seguir transmitiendo. ¿Por qué aprendiste a hacerlas? Desde pequeño crecí viendo a mi abuela y a mi mamá cocinando arepa todos los días en el desayuno. La cocina siempre me ha llamado la atención y quise aprender y perfeccionarlas. Con el tiempo, fui buscando mi técnica y mi forma. Hoy en día, hago arepas en mi casa a diario y cuando tengo visita. La cocina y la música: ¿en qué se parecen? ¿Cómo se inspiran la una a la otra? Se parecen en que existe un patrón para hacer alguna receta, pero cada uno usa su creatividad y su toque mágico para darle el sabor y la sazón de cada persona. Así es la música y su proceso creativo. Si unimos la cocina con la música puede que el sabor sea mucho más perfecto. A mí me encanta escuchar salsa mientras cocino, no puede faltar. No hay nada mejor que cocinar mientras escuchas música. Al final del día, son dos cosas sin las que no puedo vivir. Es cultura. Ingredientes para preparar arepas venezolanas: 2 tazas de agua

1 taza harina de pan (trigo)

Pizca de sal

Chorrito de aceite

Mantequilla, queso, aguacate, caraotas (frijoles rojos), o el ingrediente al gusto para el relleno.

Método: Colocar el agua en un tazón

Agregar la taz de harina de pan y dejarla reposar para que la masa vaya absorbiendo el agua por si sola

Agredar la sal y un chorrito de aceite

Masajear la masa hasta que no quede grumosa y esté compacta

Una vez que la masa esté lista, con la mano ir haciendo la forma de la arepa

Colocar la arepa en una sartén a fuego medio y esperar a que se cocine por un lado para luego voltearla. Aproximadamente 15 minutos***

Una vez cocida esta lista para rellenar con el ingrediente al gusto.







