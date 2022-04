Así celebró Ana Patricia Gámez el cumpleaños de su esposo ¡Mira las fotos! Ana Patricia Gámez celebró el cumpleaños de su esposo Luis Carlos Martínez y lo hizo sentir como un rey. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Patricia Gámez hizo sentir como un rey a su esposo Luis Carlos Martínez. La presentadora de Enamorándonos compartió fotos del cumpleaños de su amado con un romántico mensaje. "Feliz cumpleaños amor mío, que cada día de tu vida Dios te bendiga con los mejores regalos y con nosotros siempre a tu lado. ¡Te amamos!", le escribió la estrella mexicana al padre de sus hijos Giulietta y Gael. Luis Carlos Martínez es hermano de la copresentadora de Despierta América Karla Martínez, quien comentó en Instagram sobre la pareja: "Los quiero con todo mi corazón". Otras excolegas de Ana Patricia de Despierta América también lo llenaron de buenos deseos. "¡Feliz cumpleaños Luis!" le deseó Satcha Pretto, mientras que Francisca comentó: "¡Felicidades Luis!". En las fotos vemos al cumpleañero con un pastel de chocolate con velitas en forma del número 43, delatando su edad. Ana Patricia y sus hijos le cantaron "feliz cumpleaños" a Luis Carlos en su casa en Miami, al lado de la piscina. La presentadora siempre ha reconocido que su esposo es su gran apoyo en su carrera frente a las cámaras y como empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exreina de Nuestra Belleza Latina y conductora del podcast Ana Patricia sin filtro ha triunfado con su tienda de ropa online Beashion Boutique. Gámez confesó a People en Español: "La palabra empresaria implica mucho trabajo. Lleva su tiempo y dedicación. Para mí, ser mamá es lo más importante y a veces es difícil dividirme en dos". Ana Patricia Gamez Credit: Instagram/ Ana Patricia Gámez Su esposo Luis Carlos Martínez ha sido su mano derecha en sus proyectos laborales. "Para mí algo muy importante es contar con la familia. Las mujeres tienen que tener ese balance para tener tiempo para ellas mismas, pero también sentirse realizadas en el aspecto profesional", dijo a People en Español. "No es bueno depender del hombre. Yo lo viví con mi primer matrimonio. Yo no tenía la posibilidad de ser dueña de mi propio cheque a la quincena. Tener esa libertad económica para mí es un gran éxito".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así celebró Ana Patricia Gámez el cumpleaños de su esposo ¡Mira las fotos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.