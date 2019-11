Ana de Armas, Rihanna y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Victoria Beckham y Katie Holmes son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Ana de Armas Image zoom Jerod Harris/Getty Images Como toda una princesa lució la actriz con este traje blanco con aplicaciones florales. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Clarissa Molina Image zoom Gabe Ginsberg/Getty Images for LARAS Antes de cautivar en la alfombra de los Latin Grammy, la presentadora pasó por la sala de regalos ataviada con este look de minifalda de cuero, camisa a cuadros y botas rojas por encima de la rodilla. 2 de 10 Applications Ver Todo Rihanna Image zoom Tommaso Boddi/WireImage La cantante llegó a un evento en Hollywood con este vestido negro vintage tipo kimono con abertura frontal de John Galiano. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Victoria Beckham Image zoom Pierre Suu/GC Images Vimos a la diseñadora en París luciendo muy chic con este conjunto gris de falda con abertura frontal y chaqueta, que complementó con una camisa blanca estampada, zapatos morados de punta y bolso del mismo color. 4 de 10 Applications Ver Todo Katie Holmes Image zoom Don Arnold/WireImage Nos encanta lo fresca y chic que luce la actriz con este set rosado pastel de pantalón de talle alto y chaqueta. 5 de 10 Applications Ver Todo Jenna Dewan Image zoom Gabriel Olsen/Getty Images La actriz mostró su hermosa barriga de embarazo con este vestido azul marino de manga larga con pronunciado escote. ¡Bella! 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Leighton Meester Image zoom Gabriel Olsen/Getty Images La actriz lució fina y elegante con este vestido crema de manga larga. 7 de 10 Applications Ver Todo Natalie Portman Image zoom Frazer Harrison/Getty Images Este hermoso vestido gris a rayas con vuelos de Dior, hizo que la actriz luciera muy femenina durante una velada en Hollywood. 8 de 10 Applications Ver Todo Sienna Miller Image zoom Roy Rochlin/Getty Images Casual y muy cool lució la actriz con estos culottes de pana, que combinó con un top negro de cuello alto y botines marrones. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

