Close

¡Chef Alaïa y Adamari López comparten su exquisita receta de galletas de chocolate para estas navidades! Desde la cocina de casa, madre e hija se pusieron sus delantales y con las manos en la masa para preparar este riquísimo dulce ¡de chuparse los dedos! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegan las navidades y con ellas los dulces ricos de estas fechas tan señaladas. Para ello, Adamari López y Alaïa se pusieron manos a la obra para preparar una deliciosa receta con la que endulzar a sus comensales. Listas como dos chefs profesionales, lucieron sus delantales y sus mejores sonrisas para cocinar unas exquisitas galletas de chocolate. Con todos los ingredientes sobre la mesa, madre e hija compartieron felices el paso a paso con esa gracia que solo ellas tienen. Aunque es una creación solo apta para golosos, la conductora resaltó que se trata de una receta de la aplicación WW, la famosa dieta que ella sigue desde comienzos de año. En este completo video resalta todos los ingredientes y las cantidades necesarias para que salgan en su punto. Adamari no pudo tener una mejor ayudante de cocina a su lado. ¡Alaïa estaba entregada a la causa! Y el resultado no pudo ser mejor. Unas galletas riquísimas hechas con mucho amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las vamos a poner a enfriar y después se las vamos a poner a Santa Claus en su platito, bueno, eso si nosotros le dejamos alguna porque nos las vamos a disfrutar", dijo traviesa la puertorriqueña, quien está entusiasmada con estas fiestas al lado de sus amores. Con esa pinta tan rica no parece que vayan a durar mucho sobre la mesa, pero con esta receta ya disponible para todos seguro que habrá ocasión para volver a hacer más. ¡Gracias chicas!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Chef Alaïa y Adamari López comparten su exquisita receta de galletas de chocolate para estas navidades!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.