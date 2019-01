Arrachera al chipotle Tiempo Total 8 H 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 6 Un filete de arrachera a la plancha sorprendentemente delicioso. La pasta de chipotle hace de este platillo uno bastante picante... no apto para quienes tienen problemas del corazón. Ingredientes 2 cucharadas de aceite de oliva

2 latas (205 gramos cada una) de chile chipotle

1 kilo de arrachera de res Cómo hacerlo 1. Licúa el aceite de oliva y chipotles hasta lograr una pasta homogénea. Sazona la arrachera con la salsa y deja que se marine dentro del refrigerador durante toda la noche. 2. Precalienta el asador o un sartén a fuego medio-alto. 3. Asa la carne hasta que alcance el término deseado, alrededor de cinco minutos por lado para un término medio.

