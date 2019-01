Falda de res salteada con champiñones Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Un plato fuerte lleno de sabor. Al cocinarse, los jugos de la falda de res hacen una salsa sabrosa que se lleva a la perfección con los champiñones. Ingredientes 270 ml de vino tinto

1 cebolla, picada

2 dientes de ajo, picados

1 ramita de tomillo fresco

2 cucharadas de mantequilla ¾ kg de falda de res, cortada en cubos

1 cucharada de harina

1 taza de caldo de res

Sal y pimienta al gusto

250 g de hongos o champiñones Cómo hacerlo 1. En un sartén a fuego medio, combina el vino tinto, cebolla, ajo y tomillo. Deja que hierva y cocina hasta que se evapore aproximadamente ¼ de su volumen. Deja que se enfríe. 2. Derrite la mantequilla en el sartén a fuego medio hasta que empiece a tomar un color café. Agrega la carne y cocina hasta dorar. Retira del fuego y revuelve con la mezcla de vino. Reserva mientras preparas la salsa. 3. Espolvorea harina en el sartén. Reduce el fuego y cocina lentamente hasta que la harina se dore. Agrega poco a poco el caldo de res y revuelve hasta que la mezcla comience a hervir. Sazona con sal y pimienta y continúa cocinando a fuego lento, sin tapar, durante aproximadamente 10 minutos. 4. Agrega la carne y la mezcla de vino. Tapa y cocina a fuego lento de 40 a 45 minutos. Coloca los champiñones sobre la carne. Tapa y cocina a fuego lento otros 10 minutos más. Pasa la carne y champiñones a un platón. Prueba la salsa que quedó en el sartén y ajusta el sazón a tu gusto. Hierve a fuego lento hasta lograr la consistencia deseada. Para servir, vierte la salsa sobre la carne y champiñones. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.