Rollitos de arrachera rellenos de tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 14 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Filete de arrachera sazonado y relleno de jamón. Una receta fácil, sencilla y sabrosa. Sirve como botana, entrada o plato fuerte. Ingredientes 1 kilo de arrachera aplanada a 1 centímetro de grosor

Ablandador de carne, al gusto

10 rebanadas de tocino cocinadas, pero no doradas

½ cucharadita de pimienta negra recién molida

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de sal con sazonador

1. Precalienta el asador o el sartén a temperatura media-alta. 2. Extiende la carne y haz varias insiciones en forma diagonal. Sazona ambos lados de la misma con el ablandador, pimienta, ajo en polvo y sal; coloca la parte de las insiciones hacia abajo. Espolvorea con el perejil y coloca las rebanadas de tocino sobre la carne, a lo largo, luego enróllala tipo . Encima de cada tira pon una rebanada de tocino y enróllala tipo niño envuelto. lla como torcidos. Inserta 8 palillos de madera, separados por espacios similares, para asegurar la carne. Corta el rollo entre los palillos, formando 8 rollitos. 3. Coloca los rollitos sobre el asador o sartén precalentado. Cocina durante aproximadamente 7 minutos por lado o hasta lograr el término deseado.

