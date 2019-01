Marinada para fajitas Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 6 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Prepara esta receta de marinada para darle más sabor a tus fajitas de carne de res o de pollo. Saltea cebolla, pimientos rojo y verde y mezcla con la arrachera marinada y asada. Ingredientes ¼ taza de aceite vegetal

¼ taza de vinagre blanco

¼ taza de salsa inglesa

¼ taza de agua

2 cucharadas de jugo de limón real 2 cucharadas de jugo de limón sin semilla

½ cucharadita de pimienta negra molida

¼ cucharadita de ajo en polvo

1. En un tazón grande, mezcla el aceite vegetal, vinagre, salsa inglesa, agua, jugos de limón, pimienta negra y ajo en polvo. Agrega la carne y revuelve bien. Cubre y deja marinar dentro del refrigerador durante por lo menos 6 horas antes de cocinar.

