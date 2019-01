Sustituto de avena Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 1 Una desayuno satisfactorio para quienes quieren llevar una alimentación baja en carbohidratos. Puedes sustituir la vainilla por otro saborizante de tu agrado. Ingredientes ½ taza de requesón

1 cucharada de endulzante como Canderel®

1 cucharadita de esencia de vainilla Cómo hacerlo 1. Mezcla el requesón con el azúcar y la vainilla en un plato hondo. Cubre con plástico auto adherente y haz un agujero pequeño en éste. Calienta de 2 a 3 minutos en el microondas, o hasta que esté caliente. Retira el plástico, revuelve y disfruta.

