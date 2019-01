Tofu con carne molida de cerdo Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 2 Una receta fácil y rápida que se cocina en el horno de microondas. Esta combinación de ingredientes está inspirada en la cocina china. Ingredientes ¾ de taza de carne de cerdo molida

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

½ cucharadita de azúcar

1 cucharadita de fécula de maíz

1 pizca de pimienta negra molida 1 pizca de chile de árbol quebrado (o chile en polvo)

400 g de tofu, escurrido

1 cebollita cambray, picada

1 cucharada de zanahoria, picada

1 chile verde, picado Cómo hacerlo 1. Coloca la carne de cerdo, salsa de soya, aceite de ajonjolí, azúcar, fécula de maíz, pimienta y chile de árbol en un recipiente. Deja marinar durante por lo menos 10 minutos. 2. Coloca el tofu en un tazón o refractario de vidrio y agrega la carne encima. Desecha la salsa marinada. Cubre la carne con el cebollín, zanahoria y chile verde. Cubre el tazón con plástico auto adherente y haz un agujero pequeño para que escape el vapor. 3. Cocina dentro del microondas durante 5 minutos en alta potencia, o hasta que las verduras estén blandas y el cerdo cocido.

