Paletas de chocolate y avellana Tiempo Total 4 H 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 3 Un postre refrescante, delicioso y sencillo. Simplemente mezcla leche con crema de avellanas, congela y disfruta. Ingredientes 1 taza de leche entera, tibia

1/3 taza de crema de avellanas (ej. Nutella®) Cómo hacerlo 1. Coloca la leche y crema de avellanas en un tazón. Mezcla muy bien hasta tener una mezcla uniforme. Vierte dentro de moldes para paleta. Congela hasta que estén firmes.

