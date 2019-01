Marzipan (pasta de almendra) Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 25 Min Porciones 1 Prepara esta pasta de almendra para utilizar en recetas de repostería o dulces. Muchas veces se le llama mazapán de almendra, lo cual puede causar una confusión en cuanto a la consistencia de esta pasta. Ingredientes 500 gramos de almendras

1 cucharadita de sal

500 gramos de azúcar

6 claras de huevo

2 cucharaditas de esencia de almendra Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 150 °C. 2. Remoja las almendras en 1 litro de agua con 1 cucharadita de sal, durante 20 minutos. Escurre y pela. 3. Extiende las almendras peladas, sin encimar, en una charola para hornear. Hornea durante unos minutos, solo para que se sequen, no para que se doren. 4. Coloca las almendras secas y el azúcar en el procesador de alimentos. Muele muy bien hasta pulverizarlas. 5. Vierte el polvo de almendras dentro de un recipiente y agrega una por una las claras, moviendo con una palita de madera, hasta tener una pasta uniforme. Incorpora la esencia de almendra.

