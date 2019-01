Sándwich de galletas y malvaviscos (smores) Tiempo Total 11 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Galletas de canela rellenas de crema de avellanas y malvaviscos casi derretidos. Una golosina fácil que les encanta a los niños. Ingredientes 16 galletas Ricanelas®

1/2 taza de crema de avellanas (ej. Nutella®)

8 malvaviscos gigantes o 16 medianos Cómo hacerlo 1. Unta 8 galletas Ricanelas® con 1 cucharada de crema de avellana cada una. Coloca 1 malvavisco gigante o 2 medianos sobre cada galleta con Nutella®. Con ayuda de un soplete de cocina, quema ligeramente los malvaviscos, hasta que se hayan derretido un poco. 2. Enciende un soplete de cocina. Dirige el fuego del soplete hacia los malvaviscos durante unos segundos, hasta que estén a punto de derretirse. 3. Cubre con el resto de las galletas, como si fueran sándwiches. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.