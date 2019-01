Ensalada de sandía con menta Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Cubos de sandía fresca con hojas de menta y rebanadas de cebolla, aderezadas con vinagre balsámico y un toque de aceite de oliva. Una ensalada rica y refrescante. Ingredientes 1/2 taza de vinagre balsámico de buena calidad

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 kilo de sandía, sin semillas y cortada en cubos

1 cebolla, cortada en rebanadas muy delgadas (opcional)

1. Coloca la sandía, cebolla y hojas de menta en una ensaladera. Revuelve con cuidado. 2. Mezcla el vinagre balsámico con el aceite, hasta integrar lo mejor posible. Vierte sobre la ensalada; revuelve con cuidado. 3. Sirve inmediatamente.

