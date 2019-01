Pasta con champiñones simple Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Una pasta sencilla (larga o corta) con champiñones salteados en aceite de oliva y mantequilla. Deliciosa con su toque de parmesano. Ingredientes Sal al gusto

250 gramos de pasta (fettuccini o espagueti)

2 cucharada de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 diente de ajo, cortado a la mitad

500 gramos de champiñones rebanados

Coloca una cantidad abundante de agua con sal en una olla grande. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir a borbotones. Agrega la pasta y cocina hasta que se haya cocido pero aún esté firme ("al dente"), aproximadamente 10 minutos. 2. Mientras, calienta el aceite y la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Sofríe el ajo durante unos segundos, hasta que empiece a soltar su aroma. Retira y desecha. Añade los champiñones y sofríe, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan ablandado, entre 10 y 15 minutos. 3. Escurre la pasta cocida y coloca dentro de un tazón grande. Agrega los champiñones cocidos y revuelve muy bien. Sirve inmediatamente y espolvorea con queso parmesano.

