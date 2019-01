Pastel de chocolate con avellana Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Avellanas molidas y chocolate para repostería se unen en esta receta para dar vida a un sencillo, pero delicioso, pastel. Ingredientes 200 gramos de mantequilla

180 gramos de azúcar

4 huevos

1 pizca de sal

150 gramos de harina de trigo 1 cucharadita de polvo para hornear

125 gramos de avellanas molidas

100 gramos de chocolate para repostería, rallado

1 cucharadita de canela molida

Azúcar glass, para espolvorear Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×23 centímetros. 2. Bate la mantequilla en un tazón grande, hasta acremar. Añade el azúcar y sigue batiendo hasta disolver. Agrega los huevos, uno a la vez, batiendo bien después de cada adición. Sin dejar de batir, incorpora la sal. 3. Cierne la harina y el polvo para hornear directamente sobre el batido de mantequilla. Bate hasta integrar y apaga la batidora. Envuelve las avellanas. chocolate y canela hasta tener una masa espesa y uniforme. Vierte dentro del molde engrasado y empareja la superficie con una espátula para que se hornee uniformemente. 4. Hornea el pastel en el horno precalentado hasta que pase la prueba del palillo, aproximadamente 50 minutos. Deja enfriar dentro del molde durante 10 minutos. Desmolda y coloca sobre un platón. Espolvorea con azúcar glass.

