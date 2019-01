Cupcakes red velvet con betún de queso Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Prepara estos deliciosos cupcakes red velvet sabor a chocolate y decora con betún de queso crema sabor vainilla. Ingredientes 1 1/4 tazas de aceite vegetal

1 taza de jocoque líquido

2 huevos

1 cucharadita de vinagre blanco

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2-3 cucharadas de colorante artificial rojo

2 1/2 tazas de harina de trigo

1 3/4 tazas de azúcar estándar

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

3/4 cucharadita de sal

1 cucharada de cocoa natural en polvo Betún de queso crema 450 gramos de queso crema, suavizado

1 taza de azúcar glass

3 cucharaditas de extracto de vainilla

1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Forra 24 moldes para muffin con capacillos de papel. 2. Coloca el aceite, jocoque, huevos, vinagre, vainilla y colorante artificial en un tazón grande. Bate con batidora eléctrica hasta integrar perfectamente. 3. Aparte, cierne la harina, azúcar, bicarbonato, sal y cocoa en un recipiente limpio. Vierte dentro del tazón con los ingredientes húmedos, 1 1/2 tazas a la a vez, y bate después de cada adición hasta deshacer todos los grumos. 4. Divide la masa dentro de los moldes preparados, llenándolos hasta tres cuartas partes de su capacidad. Hornea en el horno precalentado hasta que pasen la prueba del palillo, aproximadamente 20 minutos. Retira del horno y deja en el molde durante 10 minutos, luego desmolda y coloca sobre una rejilla de alambre para que se enfríen completamente. 5. Coloca el queso crema en un tazón y bate con batidora eléctrica hasta acremar. Cierne el azúcar glass directamente sobre el queso, y bata hasta integrar perfectamente. Incorpora la vainilla y mezcla bien. Sin dejar de batir, agrega en poco a poco la crema para batir en un chorro delgado pero continuo. Sigue batiendo hasta tener una consistencia lo suficientemente espesa. 6. Decora los cupcakes ya fríos.

