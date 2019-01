Cupcakes de vainilla con betún de vainilla Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esponjosos y llenos de sabor. Estos cupcakes de vainilla con crema van decorados con un delicioso betún de mantequilla con una cantidad generosa se vainilla. Ingredientes 1 1/2 tazas de harina de trigo

1 taza de azúcar estándar

1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de mantequilla sin sal, suavizada

1/2 taza de crema ácida

1 huevo grande, a temperatura ambiente

2 yemas de huevo grandes, a temperatura ambiente

1 1/2 cucharaditas de extracto de vainilla Betún de vainilla 1 taza de mantequilla sin sal, suavizada

2 1/2 tazas de azúcar glass

2 1/2 tazas de azúcar glass

2 cucharada de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Engrasa un molde para 12 muffins o forra con capacillos de papel. 2. Coloca la harina, azúcar, polvo para hornear y sal en un tazón grande. Bate con batidor de globo hasta integrar perfectamente. Añade 1/2 taza de mantequilla, crema huevo, yemas y vainilla; bate a velocidad media hasta tener una masa sin grumos y un poco brillosa, aproximadamente 30 segundos. 3. Divide la masa entre los moldes preparados. Hornea hasta que pasen la prueba del palillo, entre 20 y 25 minutos. Deja enfriar 10 minutos dentro del molde, luego desmolda y coloca sobre una rejilla de alambre para que se enfríen completamente antes de decorar. 4. Para preparar el betún, bate la mantequilla con batidora eléctrica a velocidad media-alta, hasta acremar, aproximadamente 5 minutos. Reduce la velocidad a baja y agrega poco a poco el azúcar; sigue batiendo hasta incorporar. Ahora sube la velocidad a medio-alta y agrega la vainilla; sigue batiendo hasta que se esponje, aproximadamente 2 minutos más. Decora los cupcakes ya fríos.

