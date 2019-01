Pastel de zanahoria con miel Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 24 Prueba este pastel de zanahoria con miel, jocoque, piña y nuez. El betún de queso crema con miel y vainilla le da el toque final perfecto. Ingredientes 3 tazas de harina de trigo

2 tazas de bicarbonato de sodio

2 cucharaditas de canela molida

1/2 cucharadita de sal

1/4 cucharadita de nuez moscada

1/4 cucharadita de jengibre en polvo

1 1/2 tazas de miel

3/4 taza de jocoque líquido

3 huevos

1/2 taza de aceite vegetal

2 cucharaditas de extracto de vainilla

2 tazas de zanahoria rallada finamente

1/3 taza de piña en almíbar escurrida y finamente picada

1 taza de nuez de castilla picada Betún 450 gramos de queso crema, suavizado

1/3 taza de miel

1. Precalienta el horno a 180 ºC (350 ºF). Engrasa un molde para hornear de 23×33 centímetros. 2. Mezcla harina, bicarbonato, sal, canela, nuez moscada y jengibre en un tazón mediano. 3. Aparte, mezcla muy bien 1 1/2 tazas de miel, jocoque, huevos, aceite y 2 cucharaditas de vainilla en un tazón grande. Agrega los polvos, y mezcla hasta integrar perfectamente. Envuelve la zanahoria, piña y nuez. Vierte dentro del molde engrasado. 4. Hornea durante 50 minutos en el horno precalentado o hasta que pase la prueba del palillo. Deja enfriar completamente antes de cubrir con betún de queso crema. 5. Para preparar el betún, bate el queso crema con 1/3 taza de miel y 1 cucharadita de vainilla hasta tener una consistencia cremosa. Unta sobre el pastel ya frío.

