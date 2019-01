Pastel de zanahoria con glaseado de piña Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Esta receta combina zanahoria, coco, nuez y piña en un pastel jugoso que se baña con un glaseado de almíbar de piña. Ingredientes 2/3 taza de piña en almíbar escurrida y finamente picada

2 cucharadas de almíbar de piña

3 tazas de harina de trigo

2 3/4 tazas de azúcar estándar

1 cucharada de bicarbonato de sodio

2 1/2 cucharaditas de canela molida

1 cucharadita de sal 1 1/2 tazas de aceite vegetal

4 huevos, batidos

1 cucharada de extracto de vainilla

1 1/2 tazas de zanahoria rallada

1 1/4 tazas de coco seco rallado

1 taza de nuez de castilla picada

Mezcla la harina, azúcar, bicarbonato, canela y sal en un tazón grande. Haz un pozo en el centro y agrega el aceite, huevos y vainilla. Bate hasta tener una masa uniforme. Envuelve la zanahoria, coco, nuez y piña. 3. Vierte la masa dentro del molde y hornea entre 45 y 50 minutos, o hasta que las orillas del pastel se hayan despegado del molde. Deja enfriar en el molde 15 minutos, luego desmolda sobre una rejilla enfriadora para que se enfríe completamente. 4. Mientras, mezcla el azúcar glass con 2 cucharadas de almíbar de piña. Bate con un batidor de globo o tenedor hasta tener una consistencia tersa. Vierte sobre el pastel de zanahoria frío.

