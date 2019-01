Pastel de zanahoria precocida Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 15 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 En esta receta las zanahorias se cuecen con las especias y las pasas antes de incorporarse a la masa del pastel, dando como resultado un pastel más jugoso y delicioso. Ingredientes 1 1/3 tazas de agua

1 1/3 tazas de azúcar estándar

1 taza de uvas pasa

2 zanahorias grandes, ralladas

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de clavos de olor molidos 2 cucharadita de nuez moscada molida

2 cucharaditas de mantequilla

2 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 taza de nuez de castilla picada

1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa un molde para panqué de 23×13 centímetros, y forra el fondo con papel encerado. 2. Coloca el agua, azúcar, pasas, zanahorias ralladas, canela, clavos, nuez moscada y mantequilla en una cacerola. Cocina a fuego bajo durante 5 minutos. Deja enfriar. 3. Mezcla en un tazón grande la harina, bicarbonato, nueces y sal. Añade la mezcla de zanahoria y especias, y revuelve bien. Vierte la masa dentro del molde. 4. Hornea durante 75 minutos o hasta que pase la prueba del palillo. Deja enfriar dentro del molde 10 minutos, luego desmolda y coloca sobre una rejilla enfriadora para que se enfríe completamente.

