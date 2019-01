Pastel de zanahoria ligero Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 24 Un suculento pastel de zanahoria con harina integral, jocoque y aceite vegetal en lugar de mantequilla. Ingredientes 1 taza de harina blanca de trigo

2 cucharadas de fécula de maíz

3 huevos

1/2 taza de azúcar estándar

1 taza de azúcar mascabado

1 taza de harina de trigo integral 1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 1/2 cucharaditas de canela molida

1/3 taza de aceite vegetal

2/3 taza de jocoque

1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa y enharina un molde de 23×33 centímetros o dos moldes redondos de 23 centímetros de diámetro. 2. Mezcla muy bien la harina blanca con la fécula de maíz. 3. Separa los huevos y bate las claras hasta que estén espumosas. Sin dejar de batir, agrega poco a poco 1/2 taza de azúcar estándar. Sigue batiendo hasta que las claras estén firmes. 4. Aparte, coloca en un tazón la harina blanca con la fécula, harina integral, azúcar mascabado, polvo para hornear, bicarbonato y canela; mezcla muy bien. Incorpora el aceite y jocoque, y mezcla de nuevo. Añade las yemas de huevo y mezcla bien. Envuelve las claras batidas, luego las zanahorias. Vierte la masa dentro del molde preparado. 5. Hornea en el horno precalentado entre 25 y 35 minutos. Deja enfriar y embetuna con tu betún de queso crema favorito, pero utiliza un queso bajo en grasa.

