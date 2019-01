Mi pan de elote Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Pan de elote tierno en licuadora con un toque de vainilla y con nueces o fruta seca picada. Lleva muy poca harina. Ingredientes 1/2 taza de leche

5 huevos

1 taza de mantequilla derretida

2 cucharaditas de vainilla

4 tazas de granos de elote tierno 1 1/2 tazas de azúcar

3 cucharadas de harina de trigo

3 cucharaditas de polvo para hornear

1/4 de cucharadita de sal

1/2 taza nueces picadas o fruta seca Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190 °C. Forra un molde con papel aluminio, y engrasa y enharina el papel. 2. Licua la leche con los huevos, mantequilla y vainilla. Con la licuadora encendida, agrega el azúcar, harina, polvo para hornear y sal. Por último, agrega poco a poco los granos de elote, y sigue licuando hasta tener una masa homogénea. Envuelve los frutos o fruta seca. 3. Vierte la masa dentro del molde y hornea entre 35 y 40 minutos, o hasta que el pastel haya tomado un tono ligeramente dorado y pase la prueba del palillo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

