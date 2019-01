Trufas de chocolate con ron Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Trufas de chocolate con migas de pastel de chocolate y ron, cubiertas con granillo de chocolate. Utiliza un chocolate de buena calidad para un mejor resultado. Ingredientes 225 gramos de chocolate semiamargo, picado

1/4 taza de crema para batir

2 cucharadas de mantequilla sin sal

1/2 taza de migas de pastel de chocolate

2 cucharaditas de ron añejo

1/2 taza de granillo de chocolate Cómo hacerlo 1. Cubre una charola para hornear con papel aluminio. Coloca el chocolate en un tazón resistente al calor. 2. Coloca la crema y la mantequilla en una cacerola a fuego bajo. Calienta hasta que empiece a hervir, Retira del fuego y vierte sobre el chocolate; revuelve hasta que se haya derretido. Añade las migas de pastel y el ron; mezcla bien. Deja enfriar hasta que esté firme, pero no duro. 3. Toma cucharaditas copeteadas de la mezcla y forma bolitas, luego revuelca en el granillo de chocolate. Refrigera durante 30 minutos, hasta que estén firmes. Sirve en capacillos de papel pequeños. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.