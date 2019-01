Pollo estilo romano Tiempo Total 19 Min Tiempo Activo 4 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Rollos de pollo rellenos de queso suizo y jamón, cubiertos de una mezcla de queso parmesano y hierbas finas. Estos rollos se cocinan en el microondas en menos de 5 minutos. Ingredientes 4 mitades de pechuga de pollo sin piel y sin hueso (aplanadas a un grosor de 2-3 cm)

110 g de queso suizo en rebanadas

115 g de jamón rebanado

2 cucharadas de queso parmesano rallado

1½ cucharadita de páprika ½ cucharadita de sal con ajo

½ cucharadita de estragón seco

½ cucharadita de albahaca seca

1 cucharada de mantequilla derretida

1/3 de taza de pan molido Cómo hacerlo 1. Coloca las pechugas de pollo en un refractario de vidrio. Pon las rebanadas de queso suizo y jamón encima. Enrolla las pechugas y sujeta con un palillo si es necesario. En un tazón pequeño, combina el queso parmesano, páprika, sal con ajo, estragón, albahaca y pan molido. Mezcla bien y pasa las pechugas por la mezcla de forma que se cubran completamente. 2. Rocía las pechugas con la mantequilla derretida y cuécelas en el microondas durante 4 minutos en alta potencia, o hasta el pollo esté cocido y sus jugos salgan claros.

