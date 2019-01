Trufas de chocolate en minutos Tiempo Total 3 H 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una deliciosa mezcla de chocolate semiamargo, leche condensada y vainilla. Prepara estas trufas de chocolate fácilmente en cuestión de minutos. Ingredientes 500 gramos de chocolate semiamargo, picado

1 lata (397 gramos) de leche condensada

1. Coloca el chocolate y la leche condensada en una cacerola grande a fuego medio. Cocina, moviendo constantemente, hasta que el chocolate se haya derretido. Retira del fuego y agrega la vainilla; mezcla hasta integrar. Vierte la mezcla dentro de un tazón. Cubre y refrigera entre 2 y 3 horas, hasta que esté firme. 2. Forma bolitas de 2 centímetros de diámetro. Si lo deseas, cubre con cocoa o decora con grageas, coco rallado, nuez picada, etc. Coloca dentro de un recipiente con tapadera hermética y refrigera hasta que estén firmes.

