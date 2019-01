Mermelada de frutos rojos Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 Mermelada casera de cuatro frutas: fresas, zarzamoras, frambuesa y cereza. Fácil de preparar con fruta fresca o congelada. Ingredientes 250 gramos de fresas

250 gramos de zarzamoras

250 gramos de frambuesas

250 gramos de cerezas

500 gramos de azúcar

1 limón, su jugo

1. Coloca los frutos rojos dentro de un recipiente. Vierte encima el azúcar y rocía con el jugo de limón. Deja reposar durante 3 horas, si son frescos, o durante 6 si son congelados. 2. Pasado ese tiempo, pasa los frutos azucarados dentro de una cacerola a fuego bajo. Agrega la manzana rallada y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta tener la consistencia de mermelada, entre 30 y 40 minutos. 3. Envasa en frascos esterilizados y voltea los frascos durante 24 horas.

