Cheesecake de chocolate blanco con moras Tiempo Total 8 H 21 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Pastel de queso crema con chocolate blanco, horneado sobre una base de galletas Marías con cajeta, y bañado con una salsa de moras azules. ¡Un verdadero agasajo al paladar! Ingredientes Relleno 2 tazas de galletas Marías molidas

1 taza de almendra fileteada natural

1/2 taza de azúcar refinada

1/4 taza de mantequilla, derretida

2 cucharadas de cajeta

450 gramos de chocolate blanco, picado

900 gramos de queso crema, suavizado

3/4 taza azúcar refinada

4 huevos, batidos

2 yemas de huevo

1 cucharada de harina de trigo

1 cucharadita de extracto de vainilla Salsa de moras 1/2 taza de azúcar refinada

1 cucharadita de fécula de maíz

1/4 taza de agua

250 gramos de moras azules

Coloca el chocolate en un tazón de metal y derrite a baño María, moviendo de vez en cuando. Deja enfriar. Mientras, bate el queso crema y 3/4 taza de azúcar en un tazón grande, hasta acremar. Sin dejar de batir, añade uno por uno los huevos y las yemas. Sigue batiendo y agrega la harina y la vainilla. Luego, vierte poco a poco el chocolate blando derretido, batiendo hasta integrar perfectamente. Vierte dentro de la base de galletas Marías. 5. Hornea el pastel durante 1 hora. Apaga el horno y abre la puerta aproximadamente 2 o 3 centímetros. Deja el pastel dentro del horno hasta que se haya enfriado a temperatura ambiente. Cubre con plástico adherente y refrigera durante toda la noche antes de desmoldar. Baña con la salsa de moras al momento de servir. Relleno: 7. Mezcla 1/2 taza de azúcar y la fécula de maíz en una cacerola pequeña. Agrega el agua y las moras azules. Deja que hierva a fuego medio-alto, luego reduce el fuego de forma que hierva suave y constantemente durante 10 minutos, moviendo de vez en cuando. Pasa la mezcla por un colador fino, presionando con una cuchara hasta tener un puré uniforme. Añade el jugo de limón, y mezcla bien. Deja enfriar antes de agregar sobre el pastel de queso. Salsa de moras:

