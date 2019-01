Cheesecake vegano de chocolate con ron Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Esta receta lleva queso de soya (tofu) en lugar de queso crema, leche de soya en lugar de crema y margarina y aceite en lugar de mantequilla. Ingredientes 1 taza de almendras molidas

1 taza de harina de trigo integral

2/3 taza de margarina

680 gramos de tofu firme (queso de soya)

1 1/2 tazas de azúcar mascabado 7 cucharadas de cocoa natural en polvo

1/4 taza de aceite de girasol

1/2 taza de leche de soya

1/4 taza de ron añejo

1 1/2 cucharaditas de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 165 °C (325 °F). 2. Mezcla en un tazón mediano las almendras molidas con la harina integral. Incorpora la margarina con ayuda de dos tenedores, mezclando hasta formar una masa. Presiona la masa en el fondo y mitad de las orillas en un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. 3. Muele el tofu en un procesador de alimentos. Agrega el azúcar, cocoa, aceite, leche de soya, ron y vainilla. Procesa hasta tener una consistencia cremosa y uniforme. Vierte dentro de la costra del pastel. 4. Hornea durante 1 hora y 15 minutos, o hasta que esté firme. Saca del horno y coloca sobre una rejilla enfriadora para que se enfríe completamente. Refrigera durante varias horas antes de desmoldar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.