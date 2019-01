Cheesecake de chispas de chocolate Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Este pastel de queso y chocolate se hornea con chispas de chocolate enteras, en lugar de derretidas. Es fácil de preparar con ingredientes básicos. Ingredientes 1 taza de galletas de chocolate molidas

3 cucharadas de mantequilla, derretida

675 gramos de queso crema, suavizado

3/4 taza de azúcar refinada

1/4 taza de harina de trigo 3 huevos

1/2 taza de crema ácida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de chispas de chocolate semiamargo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). 2. Mezcla las galletas molidas con la mantequilla. Presiona en el fondo de un molde para hornear desmontable de 23 centímetros de diámetro. Hornea durante 10 minutos en el horno precalentado. 3. Coloca en un tazón grande el queso crema, azúcar y harina. Bate con batidora eléctrica a velocidad media. Añade los huevos, uno por uno, batiendo bien después de cada adición. Incorpora la crema y la vainilla; mezcla bien y envuelve las chispas de chocolate. Vierte sobre la base horneada. 4. Hornea el pastel durante 55 minutos en el horno precalentado. Saca del horno y deja enfriar completamente antes de desmoldar. Refrigera durante varias horas antes de servir bien frío.

