Cheesecake de chocolate fácil Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 12 Una delicioso pastel de queso crema con chocolate semiamargo y leche condensada, sobre una costra básica de galletas Marías. Ingredientes 1 costra para pay de galletas Marías (ver nota)

450 gramos de queso crema

2 tazas de chispas de chocolate semiamargo

1 lata (397 gramos) de leche condensada

2 huevos

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 ºC (325 ºF). Presiona la costra para pay en el fondo de un molde desmontable de 23 centímetros de diámetro. 2. Derrite las chispas de chocolate a baño María o dentro del horno de microondas, moviendo de vez en cuando . Reserva. 3. Bate el queso crema en un tazón mediano, hasta que se esponje. Sin dejar de batir, agrega poco a poco la leche condensada, luego añade los huevos y la vainilla. Por último, agrega el chocolate derretido, y revuelve con una espátula hasta integrar. Vierte dentro de la costra de galletas Marías. 4. Hornea el pastel durante 1 hora en el horno precalentado, o hasta que el centro esté firme. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego refrigera durante por lo menos 4 horas antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

