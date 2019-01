Pastel de queso supremo Tiempo Total 1 H 40 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Esta receta combina una cantidad generosa de queso crema con crema para batir y otros ingredientes que se unen antes de hornearse sobre una base de galletas Marías. El pastel de queso ("cheesecake") más cremoso y delicioso que he probado. Ingredientes 1 1/2 tazas de galletas Marías molidas

1/2 taza de azúcar refinada

1/4 taza de mantequilla, derretida

1.1 kilos de queso crema, suavizado

5 huevos 2 yemas de huevo

1 3/4 tazas de azúcar blanca

1/8 taza de harina de trigo

1/4 taza de crema para batir Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 °C (400 °F). 2. Mezcla muy bien las galletas molidas con 1/2 taza de azúcar y la mantequilla derretida. Forra con ésta el fondo de un molde desmontable de 23 o 25 centímetros de diámetro. 3. Coloca el queso crema, huevos y yemas en un tazón grande; bate hasta integrar. Añade 1 3/4 tazas de azúcar, harina y crema para batir. Bate bien y vierte dentro del molde con la base de galletas Marías. 4. Hornea a 200 °C (400 °F) durante 10 minutos, luego reduce la temperatura del horno a 100 °C (200 °F) y sigue horneando por 1 hora, o hasta que el pastel esté firme. Saca del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Refrigera para servir bien frío.

