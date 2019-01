Cheesecake de requesón Tiempo Total 4 H 30 Min Tiempo Activo 3 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 12 Delicioso pastel de queso crema o "cheesecake" frío con requesón, crema ácida y un toque de vainilla. Ingredientes 700 gramos de requesón

450 gramos de queso crema

1 taza de azúcar refinada

6 huevos

6 cucharadas de harina de trigo

1 taza de crema ácida

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 160 °C. Envuelve con papel aluminio la base exterior de un molde para hornear desmontable de 25 centímetros de diámetro. 2. Bate el requesón con el queso crema y el azúcar, hasta acremar. Incorpora uno por uno los huevos, batiendo bien después de cada adición. Sin dejar de batir, agrega la harina, una cucharada a la vez. Apaga la batidora, agrega la crema ácida y la vainilla, y mezcla con una espátula. Vierte dentro del molde desmontable. 3. Coloca el molde con la masa dentro de un molde rectangular grande con 5 centímetros de agua caliente. Mete con cuidado en el horno para que el pastel se hornee a baño María durante 90 minutos. 4. Después de los 90 minutos, apaga el horno, pero deja el pastel adentro durante 60 minutos más (NO abras la puerta). 5. Retira el pastel de horno y deja enfriar a temperatura ambiente durante 60 minutos, luego refrigera hasta que esté muy frío. ¡Listo para servir!

