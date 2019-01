Mousse de chocolate con fresas en minutos Tiempo Total 13 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Prepara este mousse de chocolate en menos de 15 minutos. Con fresas y sin huevo. Puedes sustituir las fresas por frambuesas o moras azules. Ingredientes 100 gramos de chocolate semiamargo, troceado

1 taza de crema para batir

2 cucharadas de azúcar estándar

1 cucharadita de vainilla

1 1/2 tazas de fresas, picadas Cómo hacerlo 1. Coloca 1/2 taza de crema en un tazón resistente al calor, y calienta a baño María, moviendo constantemente, hasta que empiece a generar vapor. 2. Retira el tazón del baño María y agrega el chocolate. Bate hasta que el chocolate se haya derretido. (Si el chocolate no se derrite completamente, regrésalo a baño María para que se derrita, evitando sobrecalentarlo). 3. Coloca el resto de la crema para batir en un tazón, y bate con batidora eléctrica hasta que empiece a espesarse. Sin dejar de batir, añade el azúcar y la vainilla; sigue batiendo hasta que forme picos firmes. 4. Envuelve una cuarta parte de la crema batida en el chocolate derretido, hasta tener una consistencia homogénea. Envuelve el resto de la crema. Por último, envuelve dos terceras partes de las fresas picadas. 5. Divide el mousse de chocolate entre 6 dulceras o copas. Adorna con el resto de las fresas. 6. Sirve inmediatamente o refrigera por no más de 8 horas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.