Mousse de chocolate con yogurt rápido Tiempo Total 6 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Prepara este mousse de chocolate saludable en solo 5 minutos y disfrútalo sin remordimiento de conciencia. Ingredientes 45 gramos de chocolate de leche

1 cucharada de leche entera

1. Coloca el chocolate dentro de un recipiente apto para el microondas y agrega la leche. Calienta a potencia alta durante 30 segundos, o hasta que el chocolate se haya derretido. Retira del horno de microondas y agrega el yogurt. Mezcla muy bien hasta tener una consistencia homogénea.

